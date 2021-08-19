Нганну: иногда я и сам уже не уверен, чемпион я или нет

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну признался, что не чувствует уважения со стороны промоушена.
«Да, я не чувствую уважения со стороны UFC. Совсем недавно я стал чемпионом, а несколько месяцев спустя говорят о том, что чемпион — кто-то другой. Иногда я и сам уже не уверен, чемпион я или нет. Это сбивает с толку.
Думаю, это просто бизнес, UFC захотела провести PPV-шоу в Хьюстоне. Это было непододящее время для меня, но они захотели организовать турнир, несмотря ни на что. Незадолго до этого они спрашивали меня, готов ли я драться в сентябре, и я сказал им, что буду более чем готов. После этого мы внезапно увидели, что они организовали бой за временный титул. Я не знаю, что произошло. Это известно только UFC», — приводит слова Нганну MMAFighting.
- 19 августа 2021
-
11:37
-
10:31
-
09:34
-
00:58
- 18 августа 2021
-
23:40
-
22:12
-
21:21
-
19:57
-
18:59
-
17:41
-
16:14
-
15:02
-
13:59
-
13:48
-
13:37
-
13:31
-
13:21
-
13:18
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:26