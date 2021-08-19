Нганну: иногда я и сам уже не уверен, чемпион я или нет

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну признался, что не чувствует уважения со стороны промоушена.



«Да, я не чувствую уважения со стороны UFC. Совсем недавно я стал чемпионом, а несколько месяцев спустя говорят о том, что чемпион — кто-то другой. Иногда я и сам уже не уверен, чемпион я или нет. Это сбивает с толку.



Думаю, это просто бизнес, UFC захотела провести PPV-шоу в Хьюстоне. Это было непододящее время для меня, но они захотели организовать турнир, несмотря ни на что. Незадолго до этого они спрашивали меня, готов ли я драться в сентябре, и я сказал им, что буду более чем готов. После этого мы внезапно увидели, что они организовали бой за временный титул. Я не знаю, что произошло. Это известно только UFC», — приводит слова Нганну MMAFighting.