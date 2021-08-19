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Источник: Бой Минеева и Исмаилова пройдёт в Сочи

Источник: Бой Минеева и Исмаилова пройдёт в Сочи
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Бой с участием российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global. Место проведения спортивного мероприятия — WOW Arena в Сочи. Об этом сообщает Eurostavka.

Данная встреча станет для бойцов уже второй. В первом поединке, который прошёл в октябре 2018 года, судьи, напомним, зафиксировали ничью.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием Исмаилова и Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Гаджиев также считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым является главным боем за всю историю российских смешанных единоборств.

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