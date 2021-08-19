13 россиян вышли в финал чемпионата Европы по ММА
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В Казани близится к завершению открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Сегодня, 19 августа, завершился четвёртый соревновательный день. По его итогам определились финалисты первенства. В юниорской категории (18-20 лет) финалистами стали 8 российских спортсменов. В женской категории выход в финал оформили 3 россиянки, а в мужской до финала добрались 13 представителей России. Бронзовыми призёрами стали 8 юниоров, 4 женщины и 17 мужчин.
Финальные схватки пройдут завтра на площадке БСС «Баскет-холл». Начало — в 11:00. Вход свободный.
Прямая трансляция финальных боёв будет показана в официальной группе Союза ММА России в «ВКонтакте», на мультимедийной платформе ММА.РФ, а также на сайте Оkkо Спорт.
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