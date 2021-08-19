А. Емельяненко — о поражении от Исмаилова: лысый, ты же понимаешь, что это было случайно?

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём «инстаграме» перепостил фрагмент из интервью, посвящённое бойцу ММА Магомеду Исмаилову, которое он давал ранее на YouTube-канале «Руки выше».
«Мага Исмаилов — хороший боец, смешной парень и весёлый блогер. От реванша со мной он отказался. Понимает, что нанести мне рассечение было случайностью. Я ему несколько раз предлагал, но он сказал, что больше со мной драться не будет. Он говорил, что я попал по нему пару раз? Да, пару раз попал — у него голова как колокол гудела. Поэтому, наверно, и отказывается», — говорил Александр.
Емельяненко также обратился к Магомеду.
«Лысый, ты же понимаешь, что это было случайно? Хороший ты парень, драться больше не будем», — подписал видео Александр.
Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Магомед тогда победил досрочно.
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