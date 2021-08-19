«Сытно кормят, больно бьют». Владимир Минеев рассказал о сборах в Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о сборах в Дагестане.

«С парнями из Ульяновской сборной по ММА отправились на сборы в Карадах. Природа очень красивая, хотя времени её разглядывать немного.

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Мои земляки принимают участие в летних сборах в Дагестане на протяжении более пяти лет, это уже становится доброй традицией! Класс ульяновских спортсменов растёт из года в год. Думаю, в скором времени Федерация ММА Ульяновской области порадует любителей единоборств красочными победами своих бойцов.

Дагестан принимает, как всегда, душевно! «Сытно кормят, больно бьют», и при этом дружеские связи между ребятами крепнут – пот, кровь и сытный ужин всегда сближают. Сейчас форму все поднаберём, потом на осенних турнирах узнаем, кто из нас лучше, ну а потом лучшие поедут колотить «зарубежных друзей». Всем добра, ребята! Тренируйтесь, становитесь сильнее, уважайте всех и пресекайте зло», — написал Минеев.

⠀Фото можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».