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Майк Тайсон сделал совместное фото с менеджером Ислама Махачева

Майк Тайсон сделал совместное фото с менеджером Ислама Махачева
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Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории американцем Майком Тайсоном.

«Просто накидайте лайков красаве», — подписал фото Магомедов.

Фотографию можно посмотреть на странице Ризвана Магомедова в «Инстаграме».

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.

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