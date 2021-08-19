Майк Тайсон сделал совместное фото с менеджером Ислама Махачева

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории американцем Майком Тайсоном.
«Просто накидайте лайков красаве», — подписал фото Магомедов.
Фотографию можно посмотреть на странице Ризвана Магомедова в «Инстаграме».
В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.
На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.
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