Майк Тайсон сделал совместное фото с менеджером Ислама Махачева

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории американцем Майком Тайсоном.



«Просто накидайте лайков красаве», — подписал фото Магомедов.

Фотографию можно посмотреть на странице Ризвана Магомедова в «Инстаграме».

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.



На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.



Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.