Результаты взвешивания Bellator 265: Харитонов оказался более чем на 8 кг тяжелее Конго

Состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам Bellator 265. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). В его главном событии встретятся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.
Результаты взвешивания всех участников Bellator 264:
Основной кард:
Сергей Харитонов (120,11 кг) — Чейк Конго (112 кг)
Адам Борикс (66,04) — Джей Джей Уилсон (68,22) – бой отменён (Уилсон не сделал вес)
Логан Сторли (77,29) — Данте Широ (77,11)
Кит Ли (63,50) — Джорнел Луго (62,32).
Предварительный кард:
Тэйлор Джонсон (84,27) — Фабио Агиар (83,73)
Дуэйн Джонсон (83,91) — Девен Фишер (83,64)
Майк Хэмел (70,48) — Брюс Логан (70,66)
Арчи Колган (76,65) – Бен Симонс (77,29).
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