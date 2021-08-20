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Друг Макгрегора сообщил о возможности проведения боксёрского поединка с Биспингом

Друг Макгрегора сообщил о возможности проведения боксёрского поединка с Биспингом
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Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в Bellator в полусредней весовой категории, сообщил, что может провести боксёрский поединок с бывшим бойцом UFC в среднем весе Майклом Биспингом.

«Биспингу было сделано щедрое предложение побоксировать со мной, посмотрим, наберётся ли он мужества, чтобы согласиться», – написал Денис в своём «твиттере».

Диллон Дэнис является другом и секундантом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Дэннис в октябре 2018 года после поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова оказался в центре потасовки, случившейся в октагоне и рядом с ним.

После завершения карьеры в смешанных единоборствах Биспинг стал экспертом. В настоящее время он ведёт собственный подкаст и анализирует поединки.

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