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Бразилец Ферейра ярко нокаутировал британца Остина на 31-й секунде боя на PFL 8

Бразилец Ферейра ярко нокаутировал британца Остина на 31-й секунде боя на PFL 8
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В ночь с 19 на 20 августа, в Голливуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 8, в предварительном карде которого сошлись 31-летний представитель Бразилии Ренан Ферейра и боец из Великобритании Стюарт Остин.

Поединок завершился на 31-й секунде в результате яркой победы нокаутом в исполнении Ренана Ферейры. Таким образом, он одержал третью победу кряду на промоушене после ничьей в дебютном бою. Для британца это был первый бой на PFL.

Напомним, главным событием спортивного шоу PFL 8 станет поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при в женском лёгком дивизионе.

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