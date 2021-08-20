Гольцов единогласным решением судей проиграл хорвату Делии в полуфинале Гран-при PFL

В ночь с 19 на 20 августа, в Голливуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 8, главный кард которого открывал бой в тяжёлой весовой категории 31-летнего представителя России Дениса Гольцова с 31-летним хорватским бойцом Анте Делией.

Поединок завершился победой Анте Делии единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Таким образом, Денис Гольцов во второй раз в карьере останавливается в шаге от финала Гран-при PFL.

Ранее он одержал две победы в двух боях нынешнего сезона PFL – обе были добыты техническими нокаутами.

Напомним, главным событием спортивного шоу PFL 8 станет поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при в женском лёгком дивизионе.