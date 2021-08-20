Мохнаткина: я почувствовала, что расту и совершенствуюсь как боец

Представительница России Марина Мохнаткина, победившая американку Клаудиу Замору на турнире PFL 8, поделилась эмоциями от проведённого боя.

«Большое спасибо всем за поддержку. В этом бою я действительно почувствовала, что расту и совершенствуюсь как боец, и я хотела показать это своим фанатам, всей моей семье, команде и людям, которые стояли за мной. Это только начало», – написала Мохнаткина в своём аккаунте в «Инстаграме».

Поединок в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL 8 состоялся в ночь с 19 на 20 августа, в Голливуде (США). В результате трёхраундового проивостояния победу единогласным решением судей одержала Марина Мохнаткина – 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, благодаря победе в этом бою Мохнаткина получила возможность подписать контракт с лигой на 2022 год. Этот бой был для неё дебютным на промоушене. Ранее она провела два боя на Bellator с разницей в два года. Всего в ММА на её счету шесть побед и два поражения.