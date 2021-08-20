Биспинг ответил на вызов Дэниса: ты не умеешь боксировать, повзрослей
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг овтетил на сообщение бойца MMA Диллона Дэниса, который заявил, что может провести с ним боксёрский поединок.
«Ты не умеешь боксировать, ты не умеешь драться, ты не можешь продавать билеты, ты не можешь получать доход от огромных предложений. Повзрослей и перестань троллить людей», – написал Биспинг в своём аккаунте в «Тивттере».
42-летний Биспинг одержал 30 побед и потерпел девять поражений. Боец завершил профессиональную карьеру в 2017 году после того, как проиграл нокаутом Келвину Гастелуму на UFC Fight Night 122.
27-летний Дэнис имеет две победы и ни одного поражения. Последний бой Диллон провел в июне 2019 года. Тогда он победил Макса Хамфри сабмишном на турнире Bellator 222.
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