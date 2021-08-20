Результаты PFL 8: Харрисон нокаутировала Фабиан, Гольцов проиграл Делии и другие бои

В ночь с 19 на 20 августа в Голливуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 8, главным событием которого стал поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. По его итогам Харрисон одержала победу техническим нокаутом в первом раунде и вышла в финал гран-при PFL в женском лёгком весе.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех боёв турнира.



PFL 8. Результаты



Кайла Харрисон победила Джену Фабиан техническим нокаутом (раунд 1, 4:01) и вышла в финал гран-при PFL в женском лёгком весе.

Бруно Каппелоцца победил Джамеля Джонса техническим нокаутом (раунд 2, 1:33) и вышел в финал гран-при в тяжёлом весе.

Тэйлор Гуардадо победила Мариану Мораис раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28) и вышла в финал гран-при в женском лёгком весе.

Анте Делия победил Дениса Гольцова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) и вышел в финал гран-при в тяжёлом весе.

Ренан Феррейра победил Стюарта Остина нокаутом (раунд 1, 0:31).

Марина Мохнаткина победила Клаудию Замора единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Мухаммед ДеРиз победил Карла Сеуманутафу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Аманда Лив победила Миранду Барбер удушающим приёмом (rear-naked choke) – (раунд 1, 4:18).

Кристиан Лохсен победил Джонаса Флока единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).