«Увидимся в декабре». Аскар Аскаров вновь бросил вызов чемпиону UFC Брендону Морено

Российский боец UFC Аскар Аскаров вновь бросил вызов чемпиону организации в наилегчайшем весе Брендону Морено.
«Фигейредо, прекрати много говорить, встань в очередь. Я следующий, Брендон Морено. Защити свой пояс с настоящим претендентом. Увидимся в декабре», — написал Аскар Аскаров в своём «твиттере».
Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью. На турнире UFC Vegas 33 Аскаров Должен был подраться с Алексом Питерсом, однако из-за травмы Аскара бой был отменён.
Брендон Морено завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, победив приёмом Дейвесона Фигейредо.
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