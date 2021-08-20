Сауль Альварес и Калеб Плант договорились провести объединительный бой в ноябре

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Канело Альварес и чемпион IBF Калеб Плант достигли договорённости о поединке, сообщает ESPN.



По информации источника, бой должен состояться в ноябре. На кону поединка будут стоять все четыре чемпионских пояса во втором среднем весе.

Ранее Плант называл сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь шла о $ 10 млн.



Альварес заявлял, что в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.