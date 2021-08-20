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Александр Усик приобрёл новый автомобиль. Цена машины — свыше $ 160 тыс.

Александр Усик приобрёл новый автомобиль. Цена машины — свыше $ 160 тыс.
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Украинский боксёр Александр Усик приобрёл новый автомобиль. Автопарк спортсмена пополнил Audi RS Q8.

«Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой. Мои друзья посоветовали мне его приобрести», — сказал Александр Усик.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» TyreShop.

Стоимость данной модели на рынке составляет свыше $ 160 тыс.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

В следующем поединке Александр Усик встретится с чемпионом мира WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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