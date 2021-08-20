Хабиб Нурмагомедов: Тухугов начал тяжёлые тренировки к турниру 30 октября

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме». На фотографии Хабиб предстал с Зубайрой Тухуговым после тренировки по борьбе.



«40 мин борьбы каждое утро, и у вас не будет болеть спина. Зубайра Тухугов начал тяжелые тренировки к 30 октября. Говорит, что будет в своей лучшей форме», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.



Зубайра Тухугов 30 октября проведёт поединок с 26-летним бразильцем Рикардо Рамосом. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 267.