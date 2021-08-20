Хабиб Нурмагомедов: Тухугов начал тяжёлые тренировки к турниру 30 октября

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме». На фотографии Хабиб предстал с Зубайрой Тухуговым после тренировки по борьбе.
«40 мин борьбы каждое утро, и у вас не будет болеть спина. Зубайра Тухугов начал тяжелые тренировки к 30 октября. Говорит, что будет в своей лучшей форме», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
Зубайра Тухугов 30 октября проведёт поединок с 26-летним бразильцем Рикардо Рамосом. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 267.
- 20 августа 2021
-
15:52
-
14:29
-
14:03
-
13:01
-
11:55
-
10:33
-
09:45
-
09:24
-
07:56
-
06:27
-
05:59
-
04:47
-
04:00
-
02:51
-
02:35
-
01:01
- 19 августа 2021
-
23:28
-
22:10
-
21:42
-
20:43
-
19:35
-
19:27
-
18:43
-
18:11
-
16:46
-
16:01
-
14:56
-
12:48
-
12:29
-
11:37
-
10:31
-
09:34
-
00:58
- 18 августа 2021
-
23:40
-
22:12