Олимпийский чемпион Батыргазиев намерен выступить на Играх 2024 года в Париже
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Чемпион Олимпийских игр в Токио (Япония) Альберт Батыргазиев намерен выступить на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в 2024 году.
«Я собираюсь там участвовать, это даже не обсуждается. Цикл короткий, всего три года, отсчет уже пошёл», — цитирует Батыргазиева News.ru.
Напомним, российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана со счётом 3:2.
На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Ранее Батыргазиев заявил, что собирается выступить на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих.
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