Олимпийский чемпион Батыргазиев намерен выступить на Играх 2024 года в Париже

Чемпион Олимпийских игр в Токио (Япония) Альберт Батыргазиев намерен выступить на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в 2024 году.

«Я собираюсь там участвовать, это даже не обсуждается. Цикл короткий, всего три года, отсчет уже пошёл», — цитирует Батыргазиева News.ru.

Напомним, российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана со счётом 3:2.

На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Батыргазиев заявил, что собирается выступить на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих.