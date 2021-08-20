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Юрайя Фейбер сравнил свою жизнь с пятой частью «Рокки»

Юрайя Фейбер сравнил свою жизнь с пятой частью «Рокки»
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Бывший боец UFC Юрайя Фейбер прокомментировал своё потенциальное возвращение в октагон.

«Не знаю, вернусь на ринг или нет. Я должен быть уверен, что подойду к бою в великолепной форме. Думаю, мне потребовалось бы более двух стандартных месяцев на подготовку к поединку, если я всё-таки решу вернуться. Даже после завершения карьеры продолжаю тренироваться, но не провожу спарринги, а только борюсь.

Я сам сейчас тренирую бойцов, не могу избавиться от ощущения, что если в итоге вернусь в спорт, то это будет похоже на сценарий пятой части «Рокки».

Если и проведу ещё один поединок, то точно не пойду в бокс, как некоторые другие ветераны ММА. Моя челюсть не выдержит хороших боксёрских ударов. Мой стиль заточен на избежание сильного урона, в боксе трудно такое провернуть», — цитирует Фейбера MMA Fighting.

За свою карьеру Юрайя одержал 35 побед при 11 поражениях. В своём последнем бою он проиграл Петру Яну. Фейбер претендовал на пояс четырежды, дважды уступив Ренану Барао и дважды — Доминику Крузу.

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