12 россиян стали победителями открытого чемпионата Европы по ММА

В Казани завершился открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Сегодня, 20 августа, были разыграны золотые и серебряные медали.



В категории «Юниоры» (18-20 лет) четверо российских спортсменов стали победителями: Зафаршо Шомирсаидов (весовая категория до 56,7 кг), Абайоми Топе Давид Самуэль (до 83,9 кг), Гамзат Сиражудинов (до 120,2 кг) и Дмитрий Бабаев (свыше 120,2 кг). Ещё пятеро юниоров стали серебряными призёрами: Иван Веретенников (до 52,2 кг), Абубакар Дзугуев (до 70,3 кг), Николай Буденков (83,9 кг), Шамиль Курбанов (до 93,0 кг) и Никита Овсянников (до 120,2 кг).



В женской категории завоёвана одна золотая медаль, которую принесла Мария Ширканова (до 70,3 кг). Маликат Куччаева (до 56,7 кг) и Дария Пирогова (70,3 кг) стали серебряными призёрами первенства.



В мужской категории семь российских бойцов стали чемпионами Европы: Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг), Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 65,8 кг), Омарасхаб Юсупов (до 70,3 кг), Денис Зейнединов (до 83,9 кг), Гаджимурад Багаудинов (до 93,0 кг), и Заурбек Магомедов (свыше 120,2 кг). Ещё шесть россиян взяли серебро: Ахмед Нуцалханов (до 56,7 кг), Сергей Ширкунов (до 61,2 кг), Салман Рамазанов (до 65,8 кг), Усман Абасов (до 70,3 кг), Руслан Шидаков (до 93,0 кг), Омар Алиев (до 120,2 кг).



Таким образом, сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте, завоевав в общей сложности 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей.