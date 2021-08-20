Гастелум не смог с первого раза уложиться в лимит среднего веса

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC Vegas 34. В главном бою вечера третий номер рейтинга в среднем весе Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом, который занимает в данный момент девятую строчку рейтинга. Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, спустя 30 минут на весах был зафиксирован нужный результат.



Американский боец Сайдиокуб Кахрамонов, который проведёт свой дебютный бой в организации, не смог уложиться в лимит легчайшего веса. Тревин Джонс получит 20% от гонорара Кахрамонова.



UFC Vegas 34. Результаты взвешивания.



Основной кард:



Джаред Каннонье (83,91 кг) – Келвин Гастелум (84,36 кг)



Клэй Гуида (70,3 кг) – Марк Мадсен (70,76 кг)



Паркер Портер (118,84 кг) – Чейз Шерман (116,12 кг)



Тревин Джонс (61,23 кг) – Сайдиокуб Кахрамонов (62,82 кг)



Винс Пичел (70,53 кг) – Остин Хаббард (70,76 кг)



Александр Пантожа (57,15 кг) – Брэндон Ройвал (56,92 кг)



Предварительный кард:

Остин Линго (65,99 кг) – Луис Салданья (66,22 кг)



Брайан Келлехер (61,68 кг) – Доминго Пиларте (61,68 кг)



Беа Малецки (61,23 кг) – Жозиане Нунес (61,68 кг)



Уилльям Найт (93,44 кг) – Фабио Черант (92,98 кг)



Рузвельт Робертс (70,08 кг) – Игнасио Бахамондес (69,85 кг)



Саша Палатников (77,11 кг) – Рамиз Брахимай (77,56 кг).