Джонсон в начале первого раунда «задушил» Фишера на турнире Bellator 265

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В рамках предварительного карда американец Дуэн Джонсон встретился с соотечественником Девином Фишером.
Победу спустя минуту после начала боя одержал Джонсон, применив удушающий приём.
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В главном событии вечера встретятся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.
Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года. Россиянин проиграл Линтону Васселу нокаутом. У Харитонова 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 265.
Основной кард:
Сергей Харитонов — Чейк Конго
Логан Сторли — Данте Широ
Марсело Голм — Билли Суонсон
Кит Ли — Джорнел Луго.
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