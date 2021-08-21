Джонсон в начале первого раунда «задушил» Фишера на турнире Bellator 265

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В рамках предварительного карда американец Дуэн Джонсон встретился с соотечественником Девином Фишером.

Победу спустя минуту после начала боя одержал Джонсон, применив удушающий приём.

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В главном событии вечера встретятся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.

Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года. Россиянин проиграл Линтону Васселу нокаутом. У Харитонова 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 265.

Основной кард:

Сергей Харитонов — Чейк Конго

Логан Сторли — Данте Широ

Марсело Голм — Билли Суонсон

Кит Ли — Джорнел Луго.