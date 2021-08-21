Конор Макгрегор приступил к тренировкам на велотренажере после операции на ноге. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор приступил к тренировках на велотренажере после перелома ноги.

«5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работая в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.