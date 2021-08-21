Пакьяо оказался легче Угаса перед боем за титул WBA Super

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и бывший претендент на титул по версии WBC Йорденис Угас прошли официальную церемонию взвешивания перед боем за титул WBA Super.
Вес Пакьяо составил 66,2 кг. Весы под Угасом, в свою очередь показали цифру 66,7 кг.
Напомним, изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. Спортсмен перенёс экстренную операцию.
Поединок Угаса и Пакьяо состоится 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.
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