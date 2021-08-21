Результаты боёв турнира Bellator 265

В ночь на 21 августа мск в городе Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США) на стадионе «Сэнфорд Пентагон» прошёл турнир Bellator 265, в главном выступлении которого сошлись спортсмены тяжёлой весовой категории — 41-летний российский боец Сергей Харитонов и 46-летний представитель Франции Чейк Конго. Конго одержал победу всего за несколько секунд до конца второго раунда в результате успешного проведения удушающего приёма.

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Результаты всех боёв турнира:

Логан Сторли одержал победу над Данте Широ раздельным решением судей;

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Марсело Голм победил Билли Свонсона техническим нокаутом в первом раунде;

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Майк Хэмел победил Брюса Логана единогласным решением судей;

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Фабио Агуйар победил Тейлора Джонсона раздельным решением судей;

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Джорнел Луго праздновал победу в бою с Китом Ли техническим нокаутом в первом раунде;

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Арчи Колган победил нокаутом Сиднея Бен Сименса в первом раунде;

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Бейли Шёнфелдер победил Кори Могенбурга техническим нокаутом в первом раунде;

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Дуэйн Джонсон одержал победу над Девеном Фишером за счёт удушающего приёма в первом раунде;

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