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Определилась дата следующего поединка Александра Емельяненко

Определилась дата следующего поединка Александра Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заключил контракт на следующий поединок. Соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Их встреча состоится в рамках промоушена «Наше дело» и намечена на 18 сентября.

Соперники подерутся в перчатках для смешанных единоборств по правилам боксёрского поединка. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель промоушена Артур Арутюнян (видео доступно на канале Sport24 в YouTube).

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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