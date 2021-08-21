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«Придётся бить детей». А. Емельяненко обратился к Тарасову, с которым у него следующий бой

«Придётся бить детей». А. Емельяненко обратился к Тарасову, с которым у него следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заключение контракта на следующий поединок. Соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Сегодня, 21 августа, стало известно, что их встреча пройдёт в рамках промоушена «Наше дело» — она намечена на 18 сентября.

«Контракт подписан, придётся бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артём, обещаю, всё будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В общей сложности на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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