Альдо категорически высказался о возможности проведения реванша с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо высказался о возможном реванше с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Вот этого мне действительно не понять. Раньше, когда в поединке был смысл, устраивались другие матчи-реванши и разные трилогии. Тогда у меня просто не было возможности провести ещё один бой. А теперь они хотят его организовать.

Но нет, я не вижу перспективы боя с Конором. Думаю, такого поединка больше никогда не будет. Могу прямо сказать об этом. Признаюсь, что переживаю за него и надеюсь, что он оправится от травмы и снова будет сражаться на высшем уровне — даже снова станет чемпионом.



Сейчас я хочу построить карьеру в легчайшем весе и таким образом войти в историю. Я счастлив, что Соннен и другие бойцы говорят об этом реванше, но я подобной перспективы не вижу», — приводит слова Альдо MMA Fighting.

Напомним, Альдо и Макгрегор встречались в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Конор тогда нокаутировал бразильца всего за 13 секунд.