Альдо категорически высказался о возможности проведения реванша с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо высказался о возможном реванше с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Вот этого мне действительно не понять. Раньше, когда в поединке был смысл, устраивались другие матчи-реванши и разные трилогии. Тогда у меня просто не было возможности провести ещё один бой. А теперь они хотят его организовать.
Но нет, я не вижу перспективы боя с Конором. Думаю, такого поединка больше никогда не будет. Могу прямо сказать об этом. Признаюсь, что переживаю за него и надеюсь, что он оправится от травмы и снова будет сражаться на высшем уровне — даже снова станет чемпионом.
Сейчас я хочу построить карьеру в легчайшем весе и таким образом войти в историю. Я счастлив, что Соннен и другие бойцы говорят об этом реванше, но я подобной перспективы не вижу», — приводит слова Альдо MMA Fighting.
Напомним, Альдо и Макгрегор встречались в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Конор тогда нокаутировал бразильца всего за 13 секунд.
- 21 августа 2021
-
14:09
-
13:04
-
11:48
-
10:32
-
10:22
-
09:55
-
08:25
-
08:14
-
07:58
-
05:48
-
05:22
-
04:41
-
04:10
-
02:39
- 20 августа 2021
-
22:31
-
22:05
-
20:51
-
19:30
-
18:30
-
16:57
-
15:52
-
14:29
-
14:03
-
13:01
-
11:55
-
10:33
-
09:45
-
09:24
-
07:56
-
06:27
-
05:59
-
04:47
-
04:00
-
02:51
-
02:35