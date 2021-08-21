«Будет бойня и мясо». Абубакар Нурмагомедов — о предстоящем бое Минеева и Исмаилова

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с участием российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.



«Это будет хороший бой. Думаю, там будет бойня, будет мясо. Мне кажется, они покажут шоу. Завершится ли поединок досрочно? Всякое может быть, даже не знаю. Может, они подерутся и до конца», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.



Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena.



Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.



На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

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