Турнир лиги Хабиба EFC остался без главного боя из-за падения бойца с трапа самолёта
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Предстоящий турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC лишился главного боя, сообщает Sport24. Турнир EFC 39 состоится 22 августа в Нижнем Новгороде.
В главном событии турнира должны были встретиться Фаридун Одилов из Таджикистана и бразилец Марсио Сантос, однако представитель Бразилии по прилёту в Нижний Новгород упал с трапа самолёта. Сантос пожаловался на плохое самочувствие и отказался делать вес. В связи с этим Одилов отказался принимать участие в поединке.
Одилову была найдена замена — Сантос проведёт бой с Артуром Гусейновым, а поединок пройдёт не в среднем весе, а в полутяжёлом.
Фаридун Одилов должен был проводить первую защиту титула Eagle FC в среднем весе, который он завоевал в феврале 2021 года.
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