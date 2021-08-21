Александр Емельяненко прокомментировал поражение Харитонова от Конго на Bellator 265

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мыслями после поражения 41-летнего российского бойца Сергея Харитонова, которое он потерпел в поединке с представителем Франции Чейком Конго на турнире Bellator 265.
«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — всё! Ему пора завязывать со спортом. У него все пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Напомним, ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Сергею Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Чейк Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу.
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