Полный кард UFC Вегас 34 с главным поединком Джаред Каннонье — Келвин Гастелум

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Vegas 34.
Основной кард
Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес
Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес
Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес
Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес
Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес
Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес
Предварительный кард:
Остин Линго – Луис Салданья — полулёгкий вес
Брайан Келлехер – Доминго Пиларте — легчайший вес
Беа Малецки – Жозиане Нунес — женский легчайший вес
Уилльям Найт – Фабио Черант — полутяжёлый вес
Рузвельт Робертс – Игнасио Бахамондес — лёгкий вес
Саша Палатников – Рамиз Брахимай — полусредний вес.
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