Полный кард UFC Вегас 34 с главным поединком Джаред Каннонье — Келвин Гастелум

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Vegas 34.



Основной кард



Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес

Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес

Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес

Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес

Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес

Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес



Предварительный кард:



Остин Линго – Луис Салданья — полулёгкий вес

Брайан Келлехер – Доминго Пиларте — легчайший вес

Беа Малецки – Жозиане Нунес — женский легчайший вес

Уилльям Найт – Фабио Черант — полутяжёлый вес

Рузвельт Робертс – Игнасио Бахамондес — лёгкий вес

Саша Палатников – Рамиз Брахимай — полусредний вес.