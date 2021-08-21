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Полный кард UFC Вегас 34 с главным поединком Джаред Каннонье — Келвин Гастелум

Полный кард UFC Вегас 34 с главным поединком Джаред Каннонье — Келвин Гастелум
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В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Vegas 34.

Основной кард

Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес
Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес
Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес
Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес
Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес
Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес

Предварительный кард:

Остин Линго – Луис Салданья — полулёгкий вес
Брайан Келлехер – Доминго Пиларте — легчайший вес
Беа Малецки – Жозиане Нунес — женский легчайший вес
Уилльям Найт – Фабио Черант — полутяжёлый вес
Рузвельт Робертс – Игнасио Бахамондес — лёгкий вес
Саша Палатников – Рамиз Брахимай — полусредний вес.

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