Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов: хочу, чтобы Волков стал чемпионом UFC в тяжёлом весе

Абубакар Нурмагомедов: хочу, чтобы Волков стал чемпионом UFC в тяжёлом весе
Комментарии

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов признался, что будет болеть за Александра Волкова на турнире UFC 267.

«Кард UFC 267 очень хороший. Я бы, конечно, хотел, чтобы Александр Волков выиграл свой бой. У него два поражения подряд. Честно сказать, я даже думал, что он будет чемпионом. Он побеждал Деррика Льюиса, но в конце упал в нокаут.

Сейчас проиграл Гану, но хочу, чтобы он побыстрее вернулся, потому что мне нравится, как Волков работает в стойке. Я бы хотел, чтобы Волков был чемпионом тяжёлого веса в UFC. Но что делать? У нас такой вид спорта и такие дела», — сказал Абубакар Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Волков на UFC 267 встретится с польским бойцом Марчином Тыбурой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021