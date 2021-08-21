Абубакар Нурмагомедов: хочу, чтобы Волков стал чемпионом UFC в тяжёлом весе
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Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов признался, что будет болеть за Александра Волкова на турнире UFC 267.
«Кард UFC 267 очень хороший. Я бы, конечно, хотел, чтобы Александр Волков выиграл свой бой. У него два поражения подряд. Честно сказать, я даже думал, что он будет чемпионом. Он побеждал Деррика Льюиса, но в конце упал в нокаут.
Сейчас проиграл Гану, но хочу, чтобы он побыстрее вернулся, потому что мне нравится, как Волков работает в стойке. Я бы хотел, чтобы Волков был чемпионом тяжёлого веса в UFC. Но что делать? У нас такой вид спорта и такие дела», — сказал Абубакар Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
Волков на UFC 267 встретится с польским бойцом Марчином Тыбурой.
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