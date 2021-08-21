Джейк Пол: подравшись с моим братом, Мейвезер понял, что с нами лучше не связываться

Известный видеоблогер Джейк Пол не верит в возможность организации поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Думаю, подравшись с моим братом, он понял, что с нами лучше не связываться. Флойд сказал, что будет драться со мной, только если я сделаю первый средний вес, что физически невозможно», — приводит слова Джейка Пола BJPenn.
Джейк Пол проведёт следующий бой 28 августа. Его соперником станет Тайрон Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса в Огайо (США).
Ранее Джейк Пол в своём «инстаграме» составил список бойцов, с которыми хотел бы провести поединок. Он включил в список бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса, американских бойцов Нейта или Ника Диаза, чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, британца Томми Фьюри, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рэпера KSI, чемпиона мира во втором полулёгком весе Джервонту Дэвиса, а также своего брата Логана — но со знаком вопроса.
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