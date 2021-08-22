Самолёт Джервонты Дэвиса попал в аварию при взлёте

Чемпион WBA в первом полусреднем весе Джервонта Дэвис попал в неприятную ситуацию — самолёт известного боксёра попал в аварию при взлёте. Спортсмен сообщил об этом в своём «инстаграме».



«Самолёт разбился, но всё хорошо, мы даже не успели взлететь. У меня просто горит задница… Господи, я сейчас уже сижу на бетоне. Пора завязывать с частными самолётами и переходить на автомобили и поезда», — сказал Джервонта Дэвис во время эфира своего «инстаграма».

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Джервонта Дэвис в профессиональной карьере провёл 25 боёв, в которых одержал 25 побед (24 нокаутом). Накануне стало известно, что Дэвис должен определиться, в каком весе он хочет выступать, и отказаться от поясов в других дивизионах.