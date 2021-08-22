Палатников проиграл Брайхимаю на турнире UFC

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходть турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В рамках предварительного карда представитель Гонконга Саша Палатников встретился с представителем США Рамизом Брахимаем.

Бой продлился 1 раунд и завершился победой американца сабмишеном.

В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом. Ранее Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, спустя 30 минут на весах был зафиксирован нужный результат.

Основной кард

Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес

Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес

Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес

Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес

Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес

Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес