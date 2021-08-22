Палатников проиграл Брайхимаю на турнире UFC

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходть турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В рамках предварительного карда представитель Гонконга Саша Палатников встретился с представителем США Рамизом Брахимаем.
Бой продлился 1 раунд и завершился победой американца сабмишеном.
В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом. Ранее Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, спустя 30 минут на весах был зафиксирован нужный результат.
Основной кард
Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес
Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес
Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес
Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес
Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес
Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес
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