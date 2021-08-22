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Игнасио ярким ударом ногой с разворота нокаутировал Робертса за 5 секунд до конца боя

Игнасио ярким ударом ногой с разворота нокаутировал Робертса за 5 секунд до конца боя
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В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В рамках предварительного карда представитель Чили Игнасио Бахамондес встретился с американцем Рузвельтом Робертсом.

Бой продлился три раунда и закончился победой чилийца нокаутом. За 5 секунд до конца раунда Игнасио нанёс яркий удар ногой с разворота в голову соперника.

В главном событии вечера Джаред Каннонье сразится с Келвином Гастелумом.

Основной кард
Джаред Каннонье (№ 3) – Келвин Гастелум (№ 9) — средний вес
Клэй Гуида – Марк Мадсен — лёгкий вес
Паркер Портер – Чейз Шерман — тяжёлый вес
Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов — легчайший вес
Винс Пичел – Остин Хаббард — лёгкий вес
Александр Пантожа (№ 3) – Брэндон Ройвал (№ 6) — наилегчайший вес

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 29), Лас-Вегас, США
Рузвельт Робертс - Игнасио Бахамондес (W)
22 августа 2021, воскресенье. 02:45 МСК
Игнасио Бахамондес
Окончено
KO
Рузвельт Робертс
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