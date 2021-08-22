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Стерлинг — Яну: надеюсь, ты изучил правила ММА, увидимся 30 октября

Стерлинг — Яну: надеюсь, ты изучил правила ММА, увидимся 30 октября
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Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг в своём аккаунте в «Инстаграме» подтвердил, что проведёт бой с россиянином Петром Яном.

«Я возвращаюсь. Надеюсь, ты изучил книгу правил ММА. Пётр Ян, увидимся 30 октября», – написал Стерлинг в соцсети.

Спортивное мероприятие пройдёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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