Каннонье победил Гастелума в главном бою UFC Вегас 34

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном бою вечера американский боец среднего веса Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8). По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Каннонье со счётом 48:47.
Ранее Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, спустя 30 минут на весах был зафиксирован нужный результат.
В со-главном бою вечера непобеждённый датский легковес Марк Мадсен победил раздельным решением судей американского ветерана Клэя Гуиду.
В рамках предварительного карда представитель Гонконга Саша Палатников встретился с представителем США Рамизом Брахимаем. Бой продлился 1 раунд и завершился победой американца сабмишеном.
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