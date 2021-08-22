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Каннонье победил Гастелума в главном бою UFC Вегас 34

Каннонье победил Гастелума в главном бою UFC Вегас 34
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В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном бою вечера американский боец среднего веса Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8). По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Каннонье со счётом 48:47.

Ранее Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, спустя 30 минут на весах был зафиксирован нужный результат.

В со-главном бою вечера непобеждённый датский легковес Марк Мадсен победил раздельным решением судей американского ветерана Клэя Гуиду.

В рамках предварительного карда представитель Гонконга Саша Палатников встретился с представителем США Рамизом Брахимаем. Бой продлился 1 раунд и завершился победой американца сабмишеном.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 29), Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) - Келвин Гастелум
22 августа 2021, воскресенье. 07:50 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
UD
Келвин Гастелум
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