Пакьяо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после поражения в бою с Угасом

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах, филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом. Их поединок прошёл ранним утром 22 августа (по московскому времени) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Не знаю, буду ли я продолжать драться. Дайте мне сначала отдохнуть, а уже после я приму решение, буду ли продолжать драться или нет. Я надеюсь, что многие наслаждались моей карьерой, но это бокс. Хотел бы поздравить своего оппонента.



Что касается объявления о выдвижении в кандидаты президента Филиппин, то я его дам в следующем месяце. Это сложный вопрос, но я хочу помогать людям», — сказал Пакьяо после боя.

Для Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.