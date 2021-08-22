Пакьяо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после поражения в бою с Угасом

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах, филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом. Их поединок прошёл ранним утром 22 августа (по московскому времени) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Не знаю, буду ли я продолжать драться. Дайте мне сначала отдохнуть, а уже после я приму решение, буду ли продолжать драться или нет. Я надеюсь, что многие наслаждались моей карьерой, но это бокс. Хотел бы поздравить своего оппонента.
Что касается объявления о выдвижении в кандидаты президента Филиппин, то я его дам в следующем месяце. Это сложный вопрос, но я хочу помогать людям», — сказал Пакьяо после боя.
Для Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.
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