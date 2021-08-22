Махачев сравнил актуальную форму дос Аньоса с той, что была у него при поражении от Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сравнил актуальный уровень бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса с тем, что был у него в 2014 году, когда он потерпел поражение в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Сейчас, наверно, дос Аньос более опасен, чем тогда: у него больше уверенности, опыта, он провёл много тяжёлых боёв. Сейчас он детальнее разбирает каждого соперника и ко мне будет готовиться очень хорошо. Но я не думаю, что результат изменится: что в 2014-м, что в 2021-м», — сказал Махачев на канале RT Sport MMA в YouTube.



Следующий бой Махачев проведёт как раз с дос Аньосом. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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