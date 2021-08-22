Гастелум сделал первое заявление после пятого поражения в последних шести встречах

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум сделал первое заявление после поражения от Джареда Каннонье, которое стало для Келвина пятым в последних шести встречах.

«Поздравляю Канонира с очень конкурентным боем. Небольшие коррективы — и мы вернёмся на вершину. Сегодняшний вечер лишь это доказал. Мы очень близки к тому, чтобы стать лучшими в мире. Мы почти там», — написал Гастелум на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Гастелум и Каннонье возглавил турнир UFC Вегас 34. Схватка завершилась ранним утром 22 августа по московскому времени. По истечении пяти раундов все судьи отдали победу Джареду — 48:47, 48:47, 48:47. Гастелум в последних шести поединках сумел победить лишь Яна Хейниша.