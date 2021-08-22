Редкач обратился к Пакьяо
Поделиться
Украинский боксёр Иван Редкач обратился к экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо после того, как филиппинец потерпел поражение от Йордениса Угаса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
«Ты — чемпион. Что бы ни произошло, ты — икона бокса», — написал Редкач на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Редкача в «Инстаграме».
Отметим, что Редкач работал в тренировочном лагере Пакьяо, когда тот готовился к противостоянию с Угасом. Схватка Пакьяо — Угас состоялась ранним утром 22 августа по московскому времени. По завершении 12 раундов филиппинец проиграл единогласным решением — 113:115, 112:116, 112:116. Это был первый поединок Мэнни за два года.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
20:05
-
19:35
-
19:25
-
18:22
-
17:18
-
16:39
-
15:41
-
14:10
-
13:36
-
11:53
-
10:51
-
10:42
-
09:53
-
08:43
-
08:36
-
08:09
-
07:30
-
03:36
-
02:53
-
01:02
- 21 августа 2021
-
23:53
-
22:55
-
22:03
-
20:52
-
20:37
-
19:56
-
18:53
-
17:45
-
16:15
-
14:32
-
14:09
-
13:04
-
11:48
-
10:32
-
10:22
Партнерский контент