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Редкач обратился к Пакьяо

Редкач обратился к Пакьяо
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Украинский боксёр Иван Редкач обратился к экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо после того, как филиппинец потерпел поражение от Йордениса Угаса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

«Ты — чемпион. Что бы ни произошло, ты — икона бокса», — написал Редкач на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Редкача в «Инстаграме».

Отметим, что Редкач работал в тренировочном лагере Пакьяо, когда тот готовился к противостоянию с Угасом. Схватка Пакьяо — Угас состоялась ранним утром 22 августа по московскому времени. По завершении 12 раундов филиппинец проиграл единогласным решением — 113:115, 112:116, 112:116. Это был первый поединок Мэнни за два года.

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