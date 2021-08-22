Боец UFC Хамзат Чимаев анонсировал свой следующий поединок. Чеченец со шведским паспортом подтвердил, что выступит 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперником небитого спортсмена, как и ожидалось, станет боец из Китая Ли Цзянлян.
Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Цзянлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
Напомним, на турнире UFC 267 также выступят Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков и Зубайра Тухугов.
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