«На расслабоне». А. Емельяненко выложил фото с Джиганом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с известным исполнителем Джиганом, с которым ему пока не удалось договориться о поединке.

«На расслабоне, на чилле», — написал Емельяненко на своей странице, прикрепив к записи совместное фото с Джиганом.

Соответствующий пост доступен на странице Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, долгое время Александр Емельяненко утверждал, что следующий поединок проведёт по правилам бокса с Джиганом. Но недавно стало известно, что стороны пока не пришли к соглашению. Ожидается, что Александр после более чем годичного простоя вернётся лишь в сентябре. Его соперником должен стать боец ММА и блогер Артём Тарасов. Бой пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, используемых в ММА.