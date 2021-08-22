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Автор мощнейшего нокаута на турнире UFC опубликовал первый пост после яркой победы

Автор мощнейшего нокаута на турнире UFC опубликовал первый пост после яркой победы
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Боец UFC Игнасио Бахамондес опубликовал первый пост после ярчайшей победы на турнире UFC Вегас 34. Напомним, чилиец нокаутировал Рузвельта Робертса мощной вертушкой.

«От всего сердца благодарю всех за поддержку. Спасибо моей команде, семье и богу», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Бахамондеса в социальной сети.

23-летний Бахамондес проводил лишь второй поединок в UFC. В дебютном бою в лиге он потерпел поражение раздельным решением от Джона Макдесси. Напомним, главным событием минувшего турнира UFC стала встреча средневесов Келвина Гастелума и Джареда Каннонье. Джаред по итогам пяти раундов одержал победу единогласным решением судей.

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