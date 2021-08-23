Угас готов дать реванш Пакьяо

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас заявил, что готов дать реванш экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, если тот попросит ещё один бой.
«Я готов дать ему реванш. Утверждаю это на 200%. Мэнни — большая легенда и великий боец. Если он захочет реванш, то никаких вопросов. Такой легендарный боец заслуживает шанса», — приводит слова Йордениса Manila Bulletin.
Напомним, ранним утром 22 августа по московскому времени Мэнни Пакьяо выступил в главном поединке шоу в Лас-Вегасе. Ему противостоял Йорденис Угас. По завершении двенадцати раундов все судьи отдали победу кубинцу — 116:112, 116:112 и 115:113. Этот поединок стал первым для филиппинца за 25 месяцев. После боя Пакьяо заявил, что ему необходимо подумать о своём будущем в боксе.
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