Угас готов дать реванш Пакьяо

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас заявил, что готов дать реванш экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, если тот попросит ещё один бой.

«Я готов дать ему реванш. Утверждаю это на 200%. Мэнни — большая легенда и великий боец. Если он захочет реванш, то никаких вопросов. Такой легендарный боец заслуживает шанса», — приводит слова Йордениса Manila Bulletin.

Напомним, ранним утром 22 августа по московскому времени Мэнни Пакьяо выступил в главном поединке шоу в Лас-Вегасе. Ему противостоял Йорденис Угас. По завершении двенадцати раундов все судьи отдали победу кубинцу — 116:112, 116:112 и 115:113. Этот поединок стал первым для филиппинца за 25 месяцев. После боя Пакьяо заявил, что ему необходимо подумать о своём будущем в боксе.