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«Не считаю его алкоголиком». Боец ММА высказался об Александре Емельяненко

«Не считаю его алкоголиком». Боец ММА высказался об Александре Емельяненко
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Бывший член команды Александра Емельяненко Артур Гусейнов поделился мыслями о ветеране смешанных единоборств и его проблемах с дисциплиной. По словам Гусейнова, Александр не страдает алкогольной зависимостью.

«Сейчас кто-то там говорит, что Александр алкоголик. Но популярность у него от этого не упала, правильно? Где бы он ни появлялся, с ним фотографируются. И фотографируются не так, как с алкоголиком. Я не считаю его алкоголиком. Почему? Потому что вы его жизненной ситуации не знаете. Сколько он в жизни страдал. Не могу сказать, что он алкоголик. Он достойный парень. Я его лично так знаю», — сказал Гусейнов в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Напомним, Александр Емельяненко не появлялся в клетке более года. Ожидается, что в сентябре он встретится с Артёмом Тарасовым.

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