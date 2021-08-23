«Не считаю его алкоголиком». Боец ММА высказался об Александре Емельяненко

Бывший член команды Александра Емельяненко Артур Гусейнов поделился мыслями о ветеране смешанных единоборств и его проблемах с дисциплиной. По словам Гусейнова, Александр не страдает алкогольной зависимостью.
«Сейчас кто-то там говорит, что Александр алкоголик. Но популярность у него от этого не упала, правильно? Где бы он ни появлялся, с ним фотографируются. И фотографируются не так, как с алкоголиком. Я не считаю его алкоголиком. Почему? Потому что вы его жизненной ситуации не знаете. Сколько он в жизни страдал. Не могу сказать, что он алкоголик. Он достойный парень. Я его лично так знаю», — сказал Гусейнов в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.
Напомним, Александр Емельяненко не появлялся в клетке более года. Ожидается, что в сентябре он встретится с Артёмом Тарасовым.
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