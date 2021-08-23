Пётр Ян: тренерский состав в сборе
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что собрал весь тренерский состав для начала подготовки к схватке с Алджэмейном Стерлингом. Соответствующую информацию он разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Помогать Петру в подготовке к бою будут его главный тренер Шон Кобер, а также Кайрат Нурмаганбетов и Андрей Октябринский. Кобер уже давно сотрудничает с сибиряком, а также является главным тренером зала Tiger Muay Thai, где Пётр тренировался до пандемии коронавируса.
Напомним, реванш Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Впервые бойцы встретились в марте 2021 года. Тогда американцу присудили победу из-за дисквалификации Яна.
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