Бой Гиги Чикадзе с Эдсоном Барбозой возглавит турнир UFC Vegas 35

Бой 32-летнего представителя Грузии Гиги Чикадзе и 35-летнего бразильца Эдсона Барбозы в полулёгкой весовой категории возглавит турнир UFC Vegas 35, который запланирован на 28 августа в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на пресс-службу UFC.
Напомним, Чикадзе провёл свой последний бой в мае этого года на турнире UFC on ESPN 23, где его соперником стал американец Каб Суонсон. Поединок завершился победой грузинского бойца техническим нокаутом. Всего на счету Гиги шесть боёв в UFC и ни одного поражения. Опытный Эдсон Барбоза в последнем поединке в мае этого года победил нокаутом Шейна Бургоса на турнире UFC 262.
Также на турнире UFC Vegas 35 запланированы следующие поединки:
Брайан Бэттл – Жилберт Урбинья;
Рикки Тарсиос – Брэди Хьестанд;
Кевин Ли – Даниэль Родригес;
Андре Петроски – Майкл Гилмор;
Махмуд Мурадов – Джеральд Миршерт.
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